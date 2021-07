Objave poslovnih rezultatov, politika ECB in delta

Ta teden se pričenja sezona objav poslovnih rezultatov za drugo četrtletje. Med prvimi jih bodo objavili Bank of America, BlackRock, Citigroup, Goldman Sachs, J. P. Morgan in Morgan Stanley. Napovedi so zelo optimistične. Dobički družb v indeksu S&P 500 naj bi zrasli kar za 65 odstotkov glede na drugo četrtletje lanskega leta. Res je, da je osnova za primerjavo precej nizka, vendar previdnost ni odveč. Indeks VIX, ki meri volatilnost trga, se je v zadnjem mesecu dvignil za desetino. Na delniških trgih je čutiti rahlo nervozo. Ta mesec se je kar nekaj vlagateljev odločilo za selitev v obveznice, tako da je donosnost ameriških desetletnih obveznic za nekaj časa zdrsnila pod 1,3 odstotka.