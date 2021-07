Jan Virant, ribič: Rib je včasih več, včasih manj, ker se selijo

Jan Virant je eden najmlajših profesionalnih slovenskih ribičev in predstavnik izolskih kočarjev – ribičev, ki lovijo z globinskimi mrežami. Na morju je že osem let, najprej se je kalil kot ribič pomočnik, danes pa ima v svoji floti dve ladji. Ena je namenjena zgolj za ribarjenje, druga pa tudi za turiste, ki se poleti vozijo na ribje piknike in na izlete po slovenskem morju.