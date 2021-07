Nogomet se ni vrnil domov, kot so napovedovali Angleži, ampak je zavil v Rim. Evropska krona je po hudem boju v velikem finalu na kultnem Wembleyju pripadla Italiji, ki je od leta 1968 vztrajno čakala na drugi naslov prvaka stare celine. Azzurri so se podpisali pod sijajno prvenstvo, saj niso izgubili na nobeni tekmi. Lovoriko so osvojili po izvajanju enajstmetrovk, potem ko v finalu z Anglijo po 120 minutah igre še ni bilo zmagovalca (1:1).

Italija slavi vratarja Donnarummo

Italijanska reprezentanca je bila med 24 udeleženkami prestavljenega evropskega prvenstva najbolj preprečljiva. Na prestol se je zavihtela z napadalno igro brez velikih nihanj. Potem ko se Italijani niso niti uvrstili na zadnje svetovno prvenstvo v Rusiji, so z evropskim naslovom prvaka uprizorili odmevno vrnitev na veliko sceno. Italija je v predtekmovanju brez prejetega gola najprej opravila s Turčijo, Švico in Walesom, nato pa so v izločilnih bojih po vrsti padle Avstrija, Belgija, Španija in Anglija. S tem se je podaljšal rekordni niz tekem brez poraza (34), ki traja od septembra 2018. Italija je pod vodstvom Roberta Mancinija postala nogometni stroj, ki ga poganja skupina povezanih nogometašev z ekipnim duhom.

Vodilni gol Anglije po slabih dveh minutah finala je bil pravi izziv za Italijo, ki je vzpostavila premoč na sredini igrišča, potrpežljivo lomila tekmeca in bila nagrajena v peti seriji enajstmetrovk. Vsa država slavi vratarja Gianluigija Donnarummo, ki je v najbolj vznemirljivih trenutkih finala ubranil odločilna strela z bele točke. »Naredili smo nekaj izjemnega. To so neverjetne sanje. Zaslužili smo si naslov prvaka, saj smo moštvo s prepoznavnim značajem. Enajstmetrovke? Ohranil sem mirnost in lovoriko posvečam celotni Italiji,« je izpostavil Gianluigi Donnarumma, po izboru Uefe najboljši nogometaš evropskega prvenstva, ki se pri 22 letih veseli novega izziva v PSG, kamor je prestopil iz Milana.

Italijanski selektor Roberto Mancini je arhitekt prenovljene reprezentance v modrih dresih. »Skoraj nihče ni verjel, da nam lahko uspe veliki met. Bilo je mnogo tekem, ko smo trpeli. Imamo izjemne igralce, ki so v finalu nadigrali Anglijo in spisali čudovito zgodbo,« je izjavil Roberto Mancini, ki je sestavil reprezentanco izkušenih in mladih nogometašev. Hierarhija v moštvu je jasno postavljena in vsak igralec je verjel v Mancinijev sistem dela. Selektor je s svojo karizmo vrnil življenje v reprezentanco, ki igra in zmaguje s prepoznavnim stilom. »Lahko smo še boljši,« napoveduje pred svetovnim prvenstvom, ki bo decembra 2022 potekalo v Katarju.