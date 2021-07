Eden najboljših teniških igralcev vseh časov in komentator John McEnroe kot večina strokovnjakov po vnovičnem uspehu Novaka Đokovića na Wimbledonu izpostavlja, da se Srb letos kaže v najlepši luči v svoji sicer izjemno uspešni športni poti. Z dvajsetimi lovorikami na največjih štirih teniških turnirjih se je prvi igralec sveta izenačil z največjima tekmecema Rafaelom Nadalom in Rogerjem Federerjem, a so od vseh uspešnejše še tri teniške igralke, vštevši Margaret Court, ki je 13 od 24 lovorik osvojila v obdobju pred odprto teniško ero (od leta 1968 naprej). Poleg Avstralke sta več turnirjev za grand slam osvojili le še Američanka Serena Williams (23) in Nemka Steffi Graff (22).

Ameriški komentator pravi, da se je tenis v zadnjih letih znašel v specifičnem položaju, saj se ljudje ves čas sprašujejo, kdo je najboljši igralec vseh časov, ob tem pa ima vsak izmed velike moške trojice Federer-Nadal-Đoković svoje številne oboževalce. »V drugih športih se denimo ljudje sprašujejo o najboljših, med katerimi so generacijske razlike. V košarki denimo med Michaelom Jordanom in LeBronom Jamesom, v nogometu med Diegom Maradono in Lionelom Messijem. V tenisu je zgodba drugačna, saj so Federer, Nadal in Đoković skoraj vrstniki,« poudarja McEnroe, sicer eden najbolj temperamentnih igralcev v teniški zgodovini. »Če bi mi kdo v času moje kariere dejal, da bodo nekoč istočasno igrali trije teniški igralci s po dvajsetimi naslovi za grand slam, bi mu odgovoril tako, kot sem večkrat sodnikom: Pa saj niste resni!« v svojem slogu zaključuje McEnroe.

Nemška teniška legenda Boris Becker, ki je kot trener Novaka Đokovića med letoma 2013 in 2016 s Srbom osvojil šest lovorik največje četverice, pravi, da je trenutno najboljši igralec na svetu velik poznavalec teniške zgodovine. »Ne le, da ve, kakšne uspehe so dosegli denimo Rod Laver, Björn Borg, John McEnroe ali jaz. Ve tudi, kakšne težave smo imeli, kje so bile naše hibe, kje smo storili napake in kako bi lahko bili še boljši. Iz zgodb najuspešnejših igralcev se je učil. In veliko naučil,« poudarja Boris Becker . »Kje dobiva motivacijo, je neprimerno vprašanje. Iz istega naslova kot Nadal in Federer. Vsak si želi postati najboljši igralec vseh časov. Motivacija pisanja zgodovinskih knjig pa je največja možna,« odgovarja Nemec.

Udeležba v Tokiu ni več zanesljiva

Ivanišević je odgovoril na teniško vprašanje za milijon evrov. Ali lahko Novak Đoković na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku osvoji koledarski grand slam? Podvig je v moškem tenisu edini dosegel Rod Laver, in sicer leta 1969. Novak Đoković je v preteklosti že dobil štiri največje turnirje v nizu (leta 2015 je bil najboljši v Londonu in New Yorku, leta 2016 pa v Melbournu in Parizu). Podvig je nazadnje leta 1988 uspel Steffi Graf. Kakorkoli se bo zgodba razpletla, bo Novak Đoković v New Yorku pod največjim pritiskom doslej. Vsak njegov korak bo pod drobnogledom, poleg tega na ZDA nima lepih spominov. Lani je bil namreč zaradi žogice, ki jo je udaril v stransko sodnico, diskvalificiran s turnirja.

Novak Đoković je po uspehu v Londonu povedal, da nastop na olimpijskem turnirju ni več zanesljiv. Dejal je, da so možnosti, da bo odpotoval v Tokio, polovične. »O nastopu na olimpijskem turnirju dvomim, ker se varnostni protokoli spreminjajo vsak dan, takšne spremembe pa vplivajo na vsakega športnika. Slišim, da bodo omejitve v olimpijski vasi, da gibanje znotraj vasi ne bo neomejeno, da športnik ne bo mogel imeti ob sebi toliko spremljevalcev, kot jih potrebuje, in da na prizoriščih ne bo gledalcev. To so dejstva, ki pomembno vplivajo na uspeh vsakega športnika, zato bom o udeležbi še razmislil,« odgovarja Novak Đoković.