Komisijo za strateški razvoj so ustanovili, ker menijo, da "je to nujno potrebno glede na izzive, glede na evropska sredstva", je v izjavi po zaključku seje dejal novoizvoljeni predsednik nadzornega sveta Matoz.

Uprava družbe je na seji podala tudi kratko poročilo, predstavitev trenutnega stanja in strategije Luke, je dodal novi prvi nadzornik. Na vprašanje o oceni dela uprave je Matoz priznal, da dokler zadev ne spozna osebno, zavzame stališče lastnika. "Na skupščini je bilo delo (uprave, op. STA) ocenjeno kot dobro, iz tega razloga lahko trenutno samo delim enako mnenje," je dodal.

Matoz je ob tem zatrdil, da dejstvo, da že sedi v dveh nadzornih svetih, ne bo predstavljalo nikakršne ovire in da bo zadeve lahko normalno usklajeval.

Na naslednji seji, ki bo v kratkem, bodo sicer imeli nekaj več vprašanj za upravo, ko se bodo seznanjali z njenimi načrti in tekočimi zadevami, je še napovedal Matoz.

Na skupščini delničarjev konec junija so na predlog Slovenskega državnega holdinga (SDH) imenovali pet novih nadzornikov družbe, predstavnikov kapitala. Nadzornikom Radu Antoloviću, predsedniku nadzornega sveta Urošu Iliću, Milanu Jelencu, Andražu Lipotu in Barbari Nose je namreč 1. julija potekel mandat. Na predlog SDH so delničarji za nadzornika Luke Koper ponovno izvolili Antolovića, poleg njega pa so poleg Matoza in Črešnar Pergarjeve imenovali še Andreja Koprivca in Božidarja Godnjavca.

V nadzornem svetu kot predstavnica Mestne občine Koper sedi še Tamara Kozlovič ter trije predstavniki delavcev: Mladen Jovičić, Mehrudin Vukovič in Rok Parovel.