Marcus Rashford, Jadon Sancho in Bukayo Saka so bili neuspešni pri izvajanju najstrožjih kazni, zato so družbena omrežja hitro preplavile rasistične žaljivke, namenjene omenjenim trem temnopoltim nogometašem.

»Naše sporočilo je jasno, kdor koli podpira to nagnusno vedenje, ni dobrodošel pri podpori naše ekipe. Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da podremo prizadete igralce, obenem pa upamo, da bodo vsi odgovorni deležni kar se da hude kazni,« je ob tem dejal predstavnik za stike z javnostmi pri FA.

Oglasil se je tudi zgroženi britanski premier Boris Johnson: »Ta angleška ekipa si zasluži herojske hvalnice, ne pa rasističnih žaljivk na družbenih omrežjih. Odgovorne bi moralo biti sram.«

Tudi metropolitanska policija je obsodila tako obnašanje in dodala, da bo preiskala žaljive in rasistične objave na družbenih medijih.

Oglasil se je tudi londonski župan Sadiq Khan, ki je na twitter zapisal: »Za rasizem ne v nogometu ne kje drugje ni nobenega prostora.«

Družbeno omrežje twitter je ob tem v zadnjih 24 urah odstranilo več kot 1000 objav, ki so kršile pravila objavljanja, in več uporabnikov za stalno suspendiralo.