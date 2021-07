Poleg dijakov so maturo opravljali še 21-letniki, kandidati z maturitetnim tečajem in odrasli, v prvem poskusu je tako maturo letos uspešno opravilo 5562 kandidatov oz. 96 odstotkov vseh, ki so prvič pristopili k maturi (lani 5305 ali 92,41 odstotka), kažejo danes objavljeni podatki Državnega izpitnega centra.

Splošno maturo je v celoti ponovno opravljalo 96 kandidatov (lani 131), med njimi jih je bilo uspešnih 30 oz. 31,25 odstotka (lani 24,43 odstotka). Negativne ocene je popravljalo 244 kandidatov (lani 297), 165 oz. 67,62 odstotka jih je ocene popravilo (lani 64,65 odstotka). Ocene že opravljenih maturitetnih izpitov je izboljševalo 132 kandidatov, uspešnih je bilo 95 oz. 71,97 odstotka (lani 75,9 odstotka).

Maturitetno spričevalo s pohvalo prejmejo kandidati, ki so zbrali od 30 do 34 točk, taka sta bila letos 302 maturanta (julija lani 280), med njimi je 185 deklet in 117 fantov. Najvišji možni splošni uspeh (34 točk) je letos doseglo 15 kandidatov (lani 11).

Rezultati mednarodne mature Na II. gimnaziji Maribor, ljubljanski Gimnaziji Bežigrad ter Gimnaziji Kranj pa so potekali tudi izpiti mednarodne mature, ki jih je skupaj opravljalo 64 dijakov iz Slovenije in 28 tujcev. Med njimi je 62 zlatih maturantov, vse točke je doseglo 10 dijakov, od tega trije iz Kranja, šest iz Maribora in en iz Ljubljane. Med 154 kandidati, ki splošne mature niso opravili, jih ima eno negativno oceno 71 ali 46,1 odstotka, dve negativni oceni 63 ali 40,91 odstotka, tri ali več negativnih ocen pa 20 oz. 12,99 odstotka kandidatov. Na jesenski rok splošne mature se lahko prijavijo še do torka. Pisne izpite bodo opravljali med 24. in 31. avgustom, do 3. septembra pa razpisani še ustni izpiti. Z rezultati jesenskega roka splošne mature bodo kandidati seznanjeni na šolah 16. septembra.