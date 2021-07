Ameriški tehnološki velikan je namreč poskušal uporabnike WhatsAppa potisniti k sprejetju novih pogojev uporabe, a v Facebooku zanikajo, da bi to WhatsAppu omogočilo, da več podatkov o uporabnikih deli z glavno družbeno platformo.

Regulatorji in aktivisti za zasebnost so to potezo obsodili, oblasti v nekaterih državah, vključno s članico EU Nemčijo, pa so pristopile k uvedbi začasnih prepovedi.

BEUC je v svoji pritožbi Facebook obtožila, da je "nepošteno" pritiskal na uporabnike, naj sprejmejo nove pogoje, ob tem pa poteze ni obrazložil.

WhatsApp po pojasnilih generalne direktorice BEUC Monique Goyens že mesece uporabnike zasipa z agresivnimi in vztrajnimi pojavnimi sporočili, da bi jih prisilil k sprejemu novih pogojev uporabe in politike zasebnosti.

"Uporabnikom so govorili, da jim bodo onemogočili dostop do njihove aplikacije, če ne bodo sprejeli novih pogojev. Vendar potrošniki ne vedo, kaj dejansko sprejemajo," je povedala Goyensova.

Evropska komisija je glavni regulator trga 27-članske unije in je v zadnjih letih sprožila vrsto preiskav in ukrepov proti ameriškim velikanom, ki jih vidi kot internetne čuvaje.