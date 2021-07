Drugi teden 108. dirke po Franciji je bil na papirju spektakularen. Etapa z dvojnim vzponom na Mount Ventoux, dve etapi z napovedanim močnim vetrom, začetek spektakla v Pirenejih. Ob vsem tem je kolesarje pričakala še prava poletna pripeka in ponovno tudi slabe ceste. »Sto« razlogov, s katerimi so si konkurenti Tadeja Pogačarja (UAE Emirates) pred začetkom dvigovali samozavest in v en glas zatrjevali, da Tour še ni odločen. 22-letni Slovenec si je ob tem mislil svoje, tekmece pa je v drugem tednu še dodatno »razjezil«, saj je na njihove napade odgovarjal z nasmehom na obrazu. »Komaj čakam na naslednje dni,« je še pred prostim dnevom dejal Pogi, ki na kolesu enostavno uživa vsak dan.

Ekipa UAE Emirates morda ne kaže take dominance, kot jo je v preteklosti Ineos Granadiers ali v lanski izvedbi Jumbo-Visma. Ekipno imajo težave z nadziranjem etap, a njihov kapetan je veliko bolj dominanten, kot so bili pretekli zmagovalci Toura. Z veliko prednostjo v skupnem seštevku, je ustvaril dirko idealno za ekipo iz Emiratov. Ker je Pogačar že slavil tudi etapno zmago na uvodnem kronometru, jih ne žene tudi misel na ta uspeh, ampak imajo v glavi le rumeno majico. Brez težav si lahko vsak dan privoščijo, da si ubežniki privozijo 10 minut in več prednosti, tempo v glavnini pa je lahko zmeren in varčujejo z močmi. Prednost dobrih petih minut pred prvim zasledovalcem jim zagotavlja dovolj manevrskega prostora, da jim lahko občasno nekdo tudi uide iz nadzora. Pa tudi to je kolesar, ki je v skupnem seštevku izven najboljše deseterice, ali pa za Pogačarjem zaostaja več kot 10 minut in se nato v cilju zgodi, da se ob prednosti dobrih petih minut lahko uvrsti zgolj na drugo mesto v skupnem seštevku. Vsekakor si ekipa UAE-ja in predvsem Tadej Pogačar za dosedanje predstave zaslužijo čisto desetko.

Cavendish 100 odstoten v sprintih

Uvodni dan drugega tedna je bila na sporedu »ogrevalna« etapa, da so kolesarji prišli nazaj v svoj ritem. Končala se je z ekipnim sprintom, kjer je belgijska ekipa Deceuninck-QuickStep uprizorila šolsko izpeljani vlak. Sloviti Britanec iz otoka Man Mark Cavendish pa je brez težav dokončal ekipno delo in je prišel takrat do svoje tretje zmage na Touru letos in 33. v karieri. Zgodovinska izenačitev z Eddyem Meckxom je bila vse bližje.

Sledila je zgodovinska etapa z dvema vzponoma na mitski Mount Ventoux. Edini trenutek na dirki do sedaj, ko je nekaj ranljivosti pokazal tudi Tadej Pogačar. Pogi ob drugem vzpenjanju na osamelega orjaka v Provansi ni mogel slediti napadu Danca Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma), ki si je pred Slovencem do vrha vzpona privozil pol minute prednosti. Na smolo Danca, je bilo potrebno odpeljati še spust v dolino, kjer je zapravil vso prednost in Pogi ni izgubil niti sekunde v boju za rumeno majico. »Če je to slab dan, naj jih bo veliko,« so si bili enotni navijači volka iz Klanca pri Komendi. V zgodovino se je zapisal Belgijec Wout Van Aert, ki je se je čez noč prelevil iz sprinterja v hribolazca in je dobil etapo z mitskim klancem.

Sledili sta dve etapi z napovedanim močnim vetrom. Potencialna težava in priložnost za nasprotnike Tadeja Pogačarja. A do razbitja glavnine v ešalone ni prišlo ne v dvanajsti in ne v trinajsti etapi. Predvsem dvanajsta ni bila prav nič stresna za branjenje rumene majice, saj se je veter v drugem delu povsem umiril, glavnina pa je ubežnike spustila v cilj s prednostjo več kot 15 minut. Med ubežniki je bil tudi Luka Mezgec (BikeExchange), ki je dobil proste roke za napad na dober rezultat, čeprav letos na Touru opravlja vlogo pomočnika. Mezgec je bil odlično na poti, a je zamudil odločilni napad Nilsa Politta ter se je moral zadovoljiti s petim mestom.

Na trinajsti etapi je ekipa UAE-ja dobila pomoč ekipe Deceuninck-QuickStep pri narekovanju tempa v glavnini, saj si je belgijska ekipa znova zaželela odločitve v ciljnem sprintu glavnine. Znova so odlično opravili svoje delo, Manxman pa je še četrtič uspešno dokončal delo. Na letošnjem Touru je do seda štirikrat sodeloval v sprintu in prav tolikokrat zmagal. To je bil trenutek za zgodovino, saj je izenačil rekord Mercxa, že v zadnjem tednu pa bo imel dve priložnosti, da Belgijca tudi prehiti.