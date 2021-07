Zaradi vetra sta se preko cestišč podrli dve drevesi. Skupno je bilo v povezavi z neurjem zabeleženih 73 dogodkov. Za sanacijo posledic na terenu je bilo aktiviranih pet gasilskih enot, od tega štiri enote prostovoljnih gasilskih društev in ljubljanski poklicni gasilci. Iz poplavljenih prostorov objektov so izčrpavali meteorno vodo in odstranili podrti drevesi, v poročilu navaja uprava za zaščito in reševanje.