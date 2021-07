Navdušeni še tam zgoraj

Včeraj pozno popoldne je Ljubljano zajel močan naliv. Lilo je kot iz škafa, ponekod je voda vdrla v kleti, zalila ceste in podvoze. In vse to ravno na dan referenduma o vodah, prav v času, ko so se zapirala volišča. Kot da so bili še tam zgoraj navdušeni nad tem, kako so ljudje glasovali na referendumu in koliko jim pomeni dobrobit slovenskih voda. No, ampak malo so pa pretiravali s tem svojim navdušenjem. Saj ne bi bilo treba vse vode spustiti dol. En tak rahel poletni dež bi bil čisto dovolj. Bi ravno tako razumeli sporočilo.