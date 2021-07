Referendumski cunami

Državljani in državljanke Slovenije z volilno pravico so prvič po parlamentarnih volitvah leta 2018 spregovorili – njihov glas je bil po vseh kriterijih glasen in odločen. Čeprav je šlo »zgolj« za naknadni zakonodajni referendum, predstavlja pomemben instrument neposredne demokracije, njegovi rezultati pa imajo v demokracijah pomembne družbene in politične posledice.