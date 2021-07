Neanonimne volitve so za rektorja legalne

Univerza v Mariboru je več volilnih postopkov izpeljala preko aplikacije, ki tudi po presoji urada informacijske pooblaščenke ne zagotavlja anonimnosti in zakonsko ustreznega varovanja osebnih podatkov. Mariborski rektor Zdravko Kačič vztraja, da so bile virtualne volitve zakonite in veljavne.