Poleg političnih del, ki so zaznamovala prve dni festivala, smo lahko v spremljevalnih sekcijah videli tudi dva sijajna filma, ki v kontekst postavita kulturno vibriranje nekega prostora in časa ter ga intimno povežeta z ustvarjalcema. Britanska režiserka Joanna Hogg je s filmom Spominek (The Souvenir) pred dvema letoma stopila v tako imenovani arthouse mainstream (produciral ga je Martin Scorsese); v njem je ohlapno popisala svoja študentska leta na filmski akademiji in še posebej problematično razmerje z džankijem iz angleških aristokratskih krogov.

Z drugim delom Spominka, ki se odvija ob koncu osemdesetih let, ko angleška pop scena doživlja zlato obdobje in ko junakinja Julie po partnerjevi nenadni smrti pripravlja diplomski film, Joanna Hogg izpelje presenetljivo potezo in z metafikcijskim obratom ne utrdi le izvirnika, temveč se poigra s tematiko umetniške blokade in kanaliziranja žalovanja v ustvarjalni proces. Drugi Spominek (znova s Tildo Swinton in njeno hčerko Honor Swinton Byrne v glavnih vlogah) je žlahten portret mlade umetnice, ki po razbitju mamine etruščanske vaze postopoma sestavi tudi svojo sesuto intimo. Zapomnili si ga bomo tudi po tem, da je eno redkih filmskih nadaljevanj, ki odločno presežejo izvirnik.