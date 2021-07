V soboto in nedeljo so kolesarji na 108. dirki po Franciji opravili s prvima dvema etapama (od petih) v Pirenejih. Na zahtevnih etapah je bila tudi močna vročina, zato so bile v karavani najbolj zaželene plastenke mrzle vode in vrečke z ledom. Vsak kolesar je na svoj način skrbel za to, da je ostajal svež. Takšno vreme je najbolj pogodu Tadeju Pogačarju (UAE Emirates), ki pa je oba dneva s svojo ekipo odlično nadziral dogajanje in ni pokazal niti kančka slabosti. »Res sem vesel, da se prednost ni zmanjšala. To je bil eden najbolj vročih dni na Touru, ampak počutil sem se zelo dobro. Komaj čakam na naslednje dni. Komaj čakam tudi prost dan. Upam, da bom lahko dolgo spal,« je bil prvi odziv Pogačarja po uspešno opravljeni nedeljski etapi.

V cilju se je smejalo tudi 22-letnemu Slovencu s Klanca pri Komendi, ki je preživel miren dan. V glavnini ni prišlo do nobenega napada, prednost v skupnem seštevku je malce stopil zgolj Francoz Guillaume Martin (Cofidis), ki je bil del ubežne skupine in se je za en dan prebil na drugo mesto v skupnem seštevku. »Bil je dober dan za nas. Cela ekipa se je dobro počutila in uživala v vsakem trenutku. Guillaume Martin se je približal, ampak še vseeno imamo dovolj prednosti pred etapo v Andori, kjer bo kar težko,« je takoj po koncu sobotne etape Pogačar misli usmeril na nedeljsko.

V soboto so kolesarji opravili s prvo pirenejsko etapo, a je bila trasa ob vznožju gorovja, tako da se še niso povzpeli na velike nadmorske višine. Veliko si je od etape obetal Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki je z uspešnim begom dobil že sedmo etapo letošnje dirke po Franciji. Šestindvajsetletnik je večkrat poskušal z napadom, a se mu na koncu v ubežno skupino ni uspelo prebiti. Etapo s kar petimi kategoriziranimi vzponi je dobil Nizozemec Bauke Mollema (Trek Segafredo), ki je iz ubežne trinajsterice pobegnil več kot 40 kilometrov pred ciljem in prišel do svoje druge zmage na Touru v karieri. Tudi leta 2017 je slavil s solo napadom. »Ta zmaga je res lepa. Neverjetno je dobiti etapo na Touru po toliko letih. Res sem zadovoljen po težkem dnevu,« je bil nasmejan Nizozemec.

Prečkali najvišjo točko Toura

Včerajšnja etapa je bila veliko težja kot sobotna, čeprav je imela en kategoriziran klanec manj. Vseeno so bili kar trije prve kategorije in ekipe so se družno lotile nosilca rumene majice. Prvi napadi so se začeli na predzadnjem vzponu na Port d'Envalira, ko je močno pritisnila ekipa Ineosa, Tadej Pogačar pa je ostal brez pomočnikov. Poleg vročine je kolesarjem dodatno težavo povzročala nadmorska višina, saj je vrh Envalira na 2408 metrih, kar je bila tudi najvišja točka letošnje dirke po Franciji. Slovenec je tudi te težave z lahkoto prebrodil in ostal v skupini z najboljšimi, ki je prav na vrhu vzpona tudi prečkala državno mejo in je etapo kasneje zaključila v Andori. Še pred zaključkom je vse čakal vzpon na Col de Beixalis, kjer so se vrstili novi napadi na izjemnega Slovenca. Poskušala sta tako Richard Carapaz kot tudi Jonas Vingegaard, a Pogi je imel odgovor na vsak poskus. Bolj se je zdelo, da bi se lahko ponovno sam odpeljal konkurentom, a se je odločil zgolj za branjenje majice. »Pričakovali smo napade, a ujel sem res dober dan in vse je potekalo brez težav. Pred zadnjim vzponom nisem imel nobenih skrbi,« je bil zadovoljen Pogačar, ki se zaveda, da je z vsakim dnevom korak bliže ponovitvi lanskega uspeha.

Malce v senci boja za rumeno majico se je odvijal tudi boj za prestižno etapno zmago. Ta se je odločil ob vznožju zadnjega vzpona, ko si je Američan z nekaj slovenskega pridiha v krvi Sepp Kuss privozil 25 sekund prednosti pred zasledovalci in prišel do svoje največje zmage v karieri. »Neverjetno, nimam besed. Če sem iskren, sem na tem Touru pošteno trpel. Tokrat pa sem vedel, da se etapa zaključi v mestu, kjer živim. Poleg tega sem bil še dodatno motiviran, ker so me na zadnjem vzponu spodbujali punca in člani družine,« je po uspehu dejal Američan.