Gre za izredno pomembno najdbo, s katero se po mnenju Šerbelja približujemo resnični pesnikovi podobi. »Ujema se z opisi, ki nam jih je zapustila pesnikova sestra: da je imel sive oči, svetlejše lase…« Z najdene podobe naj bi bilo jasno razvidno, da je Goldenstein veliko oljno sliko Prešerna, ki jo vsi poznamo in jo hrani Gorenjski muzej, leto dni po pesnikovi smrti naslikal kot nekakšno kopijo tega akvarela, ki je sicer izrazito majhnega formata, saj meri le 8 krat 7 centimetrov. »Vemo, da sta se Goldenstein in Prešeren poznala, dejstvo pa je tudi, da se po pesnikovi selitvi v Kranj nista več videla. Torej ga je naslikal po svojem slikarskem spominu, spominu iz pesnikovih najlepših in najbolj ustvarjalnih let v Ljubljani,« je še pojasnil Šerbelj.