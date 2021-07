Nepreslišano: Saša Vidmajer,novinarka

Kar smo gledali v preteklih dneh, ob začetku predsedovanja Svetu EU, obisku bruseljske komisije na Brdu in predstavitvi šestmesečnega mandata v evropskem parlamentu v Strasbourgu, kar se je, skratka, zrcalilo v evropskih izjavah, reakcijah in obnašanju, je nazorno kazalo podobo države, kakršna smo. Podobno bi lahko rekli o zapisih in ocenah Slovenije, ki jih je bilo mogoče brati v tujih medijih in so odstopali od domačih objav. Stanje v državi je slabše, kot ga dojemamo sami.