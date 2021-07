Podjetje Ljutomerčan prašiče redi v dotrajanih, šestdeset let starih hlevih, kar pa ne sme in ne more biti izgovor za morebitno neprimerno ravnanje z živalmi. To jim namreč očitajo aktivisti, ki so dogajanje v njihovih hlevih skrivaj snemali. (Foto: Tatjana Pihlar)