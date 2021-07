Zato res ne gre metati biserov med svinje.

Sedaj vsaj vem, kam spadam. Tolaži me pa dejstvo, da ima kar nekaj Dolenjcev svinje oziroma pujse za kralje živali. Ali pa denimo Štajerci, ki so svinje, potem ko so se okopale v jezeru, označili za štajerske brancine. Tudi med svinjami obstaja neka žlahtnost.

Poznam kar nekaj osebkov, ki spadajo v razred biserov. Pred kratkim sem stal blizu enega in bil nemalo presenečen, ker je razširjal neki neprijeten vonj. Takoj sem poguglal, kako se razlikujejo biseri med sabo.

Obstajajo naravni in gojeni. Presenetljivo pa se ne razlikujejo po vonju. Ne vem, ali minister Hojs ve, da obstajajo tudi biseri z vonjem.

Iz biserov delajo tudi ogrlice. Sicer še nisem videl, da bi imel Janša okoli vratu biserno ogrlico, verjetno pa jo nosi njegova soproga Urška. Iz biserov Počivalška, Tonina, Hojsa, Kanglerja, Simonitija, Vizjaka mora biti prav zanimiva, za posebne priložnosti. Tudi iz biserov, ki so sestavljeni iz rumenih jopičev oziroma neonacistov, ne more biti videti slabo. Verjetno ima za Urško taka ogrlica prijeten vonj, zame bi bilo to precej zadušljivo.

Ob neki priložnosti je ukrepal tudi predsednik Pahor. Izjavil je, da je Hojsova označba za bruseljskega uradnika za svinjo žaljiva in da mora najti način, kako se bo opravičil. Še sreča, da ni tako mislil tudi za nas preostale, ki zganjamo neke proteste. Če so neonacisti, člani SDS, člani vlade biseri, potem sem sam veliko raje svinja, pardon, kralj živali oziroma štajerski brancin.

Zdravko PetričKostanjevica na Krki