»Danes začenja obnovljena vlada za premagovanje najhujše nesreče človeštva v zadnjih desetletjih«. S temi besedami je v soboto Pedro Sanchez na tiskovni konferenci napovedal rekonstrukcijo vladnega kabineta, tega je sestavil ob imenovanju za predsednika koalicijske vlade januarja 2020. Obnova se dotika 17 resorjev, ki so v rokah socialistov, ne pa tudi petih drugih iz kvote partnerske stranke Unidas Podemos. Nekateri španski mediji označujejo ta korak kot radikalen pretres v socialistični stranki. Iz vlade odhaja sedem ministrov, na njihovo mesto prihajajo dva nova ministra in pet ministric, s čimer se bo razmerje med spoloma v španski vladi nagnilo v prid ženskam s 14 proti 8.

Sanchez je poudaril, da preoblikovanje s prihodom mlajših v vladno ekipo pomeni tudi »generacijsko prenovo«; starostno povprečje med ministri se bo znižalo s 55 na 50 let. Prav tako je zanimiv podatek, da so med novimi ministricami tri županje, ki bodo zdaj vodile resorje za teritorialno politiko, za transport in stanovanjsko politiko ter za znanost. V novo vlado kot ministrica za pravosodje vstopa sodnica Pilar Llop, ki je bila do zdaj predsednica španskega senata.

Najbolj je presenetil odhod ključnih ljudi v vladi (dva sta bila tudi Sanchezova desna roka), ki so bili premierjevi dolgoletni zavezniki v stranki PSOE, sestavljeni iz več struj. Med njimi je prva podpredsednica vlade Carmen Calvo, ki je nosila najtežje breme v spopadu s pandemijo. Zaradi vzkipljivega značaja je večkrat prišla v konflikt z ministrico iz stranke Podemos pri sprejemanju socialne zakonodaje na področju spolov, zato naj za novo vladno sestavo ne bi bila najbolj ustrezna. Drugi je nekdanji minister za transport in stanovanjsko politiko Jose Luis Abalos, ki je bil za Sancheza nekakšen obrambni zid pred napadi. Kot je sam povedal, vlado zapušča na lastno željo, »ker se je treba v življenju kdaj znati ustaviti«.

Tretji »težkokategornik«, ki odhaja, je šef vladnega kabineta Ivan Redondo, zadolžen za celotno politično strategijo vlade. Prijel se ga je vzdevek »vladni guru«, saj naj bi imel večjo avtoriteto kot premier. V ministrskem kabinetu je bil precej nepriljubljen, med drugim zato, ker je bil v preteklosti svetovalec v desni opozicijski Ljudski stranki (PP), pa tudi s prvo podpredsednico Calvovo se v marsičem nista strinjala. Njegovo mesto bo zasedel Felix Bolanos, dosedanji premierjev svetovalec, na mesto Calvove pa prihaja Nadia Calvino, ki je do zdaj vodila ministrstvo za gospodarstvo.

Sanchez je dejal, da se začenja nova faza, ki bo trajala 30 mesecev oziroma do konca mandata. Gre za velike izzive, povezane z evropskim načrtom za okrevanje, za kar bo Španija letos prejela 19 milijard, ki jih bo vlada namenila programu za povečanje zaposlitev ter za razvoj zelene in digitalne ekonomije. Poglavitna namena nove vlade sta smotrno upravljanje evropskih milijonskih sredstev in pomiritev družbenopolitičnega ozračja v Kataloniji. Če bosta ta dva cilja dosežena, bosta upravičila celoten mandat vlade, je prepričan španski premier.