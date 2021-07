Trški dnevi so zasnovani kot preplet preteklosti in sedanjosti, na različnih prizoriščih pa bodo potekali do vključno 19. julija. Po podatkih predsednika Turističnega društva Suha krajina Vlada Kostevca bodo v programu Trških dni zaradi epidemije covida-19 letos nastopili le slovenski izvajalci in umetniki.

Skupaj bodo gostili približno 200 nastopajočih. V program so vključeni skorajda vsa društva in organizacije z območja žužemberške občine, žužemberški Srednjeveški dan pa se uvršča med največje tovrstne prireditve v državi. Ima tudi najdaljšo tradicijo, je opozoril Kostevc.

Številne prireditve V nadaljevanju Trških dni bodo med drugim odprli modernizirano žužemberško ulico Dolga vas, pripravili bodo predstavitev projekta kratke prehranske verige, srečanje predsednikov društev, klubov in organizacij občine Žužemberk, predstave za otroke, strokovna in poljudna predavanja, razstave, tekmovanja, likovno srečanje, suhokrajnsko tržnico, predstavitev domače kulinarike, mednarodno tekmovanje v kuhanju ješprenja, predstavitev starodobnih vozil, pokušino domačega vina, osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku in zabavne prireditve.