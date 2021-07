V celotni skupini Intra lighting Group imajo zaposlenih več kot 380 ljudi, na leto izdelajo 200.000 svetil in ustvarijo več kot 30 milijonov evrov prometa. Njihova svetila prinašajo svetlobo v prostore največjih multinacionalk, kot so Adidas, Facebook, Google, Microsoft, Volvo, Rolex itd. Pogovarjali smo se z Marinom Furlanom, ustanoviteljem in predsednikom podjetja Intra lighting.

Kar precej let smo potrebovali, da smo definirali, kaj je naše poslanstvo. Da smo postavili ljudi, torej uporabnike svetlobe, na prvo mesto. Na drugem je prostor, v katerem bodo ljudje delali, uživali, stanovali, kupovali. Ta prostor potrebuje svetlobo, ki je torej na tretjem mestu. Zadovoljiti mora predvsem ljudi in poudariti tiste lepe dele arhitekture, ki so ključni za prijetno bivanje. Svetilka, ki ustvarja svetlobo, je še vedno na četrtem mestu. Seveda delamo svetilke, a s tem poslanstvom v mislih. Naše svetilke spoštujejo naše zlato pravilo, da je svetloba samo tam, kjer je potrebno, kolikor je potrebno in kadar je potrebno. To je pomembno z vidika potrošnje energije, pa tudi z vidika 'manj je več'. In to ni popolnoma nič drugače v EU ali v drugih kulturah sveta.

Podjetja so kot ekipni športni klubi, klubi nogometa, košarke, ne pa individualnega športa. Verjetno si predstavljate, da vsaka ekipa rada zmaga. Vendar da zmaga, mora precej garati, delati, imeti jasno strategijo in to je tisto, kar tudi v podjetjih počnemo. Ljudje, ki delajo v podjetju, ki zmaguje, so motivirani. In to motivacijo je pomembno držati. Temelji na ljudeh, odnosih in tudi na znanju. Vendar je ključna inovativnost. Je tisto, kar postavlja podjetje v privilegiran položaj in mu omogoča, da raste. To je pomembno za samo podjetje, pa tudi za kraj in za državo.

Bistvo je, da je tekma v tretji ligi nogometa gledana samo v lastni in sosednji vasi. Zato nam je bil vedno izziv, da tekmujemo po vsem svetu. Trg je ogromen. Možnosti so neskončne. Je pa dejstvo, da je nemogoče rasti samo na eni lokaciji. Zato smo v zadnjih letih kar precej vlagali tudi na druge celine iz več razlogov. Države z multinacionalkami so vedno stabilne. Krize se dogajajo po različnih celinah in redko po vsem svetu, kar je danes primer covida. Če ni rasti, pade motivacija, podjetje se ustavi. Večina podjetij lahko funkcionira brez vlaganj in dela mogoče eno leto, mogoče tri, zagotovo pa ne več kot pet let.

Že danes veliko delamo v smeri, da nam bo evropski trg, ki nam danes predstavlja 78 odstotkov, predstavljal maksimalno 60 odstotkov. Kar seveda ne pomeni, da bomo evropski trg zanemarili, ampak da moramo bistveno bolj razviti druge trge. Svet je velik. Ne s prodajo, kar vemo, da je neizvedljivo, ampak s kopijo tovarn, ki jih imamo v Evropi, prodreti tudi v ZDA. Zagotovo pa bomo šli tudi na druge trge. Na Kitajsko ne gledam kot na izziv, da bi tam kaj postavljali, so pa zagotovo zanimive Indija, jugovzhodna Azija, Bližnji vzhod. To so tržišča, na katera bomo v naslednjih 20 letih zagotovo prenesli stvari. To je praksa velikih multinacionalk.

Ko je kriza v Evropi in si preveč odvisen od evropskega trga in se ciklično ponavlja, te zelo prizadene. Če pa delaš tudi na drugih celinah, gospodarske in finančne krize so vedno regionalne, si od lokalnih kriz neodvisen, saj posluješ po vsem svetu. Recept je isti, kot sem že povedal: svetloba je za vse ljudi na tem svetu, vsi jo enako dojemajo. Ko veliko vlagamo v razvojne projekte in inovacije, je to tisto, kar postavlja ekipo katere koli celine v položaj, da je lahko motivirana, samozavestna in uspešna.

Ko je podjetje majhno, je bolj enostavno, saj vse temelji na timskem delu, pri katerem so vsi seznanjeni z vsem ali skoraj z vsem, vsi razumejo, kakšna je smer, vsi se drug od drugega učijo in pokrivajo več področij… Seveda je to omejitev za rast. Vendar ko ti ljudje postanejo samostojni in sposobni svoj znanje in izkušnje širiti dalje, začnejo nastajati oddelki, prihajajo novi sodelavci, ki prenašajo to isto kulturo naprej, takrat je mogoče narediti naslednji korak. In če znaš te korake ponavljati, je zelo enostavno priti do korporacije. Če danes gledamo ameriške korporacije, ki temeljijo na znanju in inovativnosti, ali kitajske, ki bazirajo na masi zaposlenih in cenah, to zagotovo ni naša smer. Naša smer je, da ustvarjamo prijetno okolje za uporabnike, tj. naše končne kupce, in tiste, ki jim kreirajo prostore. Celina je ogromna. Nekateri hočejo že iti na Mars in na druge planete, a pred nami je v tem trenutku Zemlja in ne drugi planeti.

Nagrado je vedno zelo lepo prejeti. Veseli smo bili že pred leti, ko so nas uvrstili v knjigo uspešnih slovenskih družinskih podjetij. Biti izbran za zmagovalca je velika čast, še posebej, ker v podjetništvu ne obstajata srebrna in bronasta medalja, vedno je samo zlata – ali si dobil posel ali si vlagal, pa ga nisi dobil. Nagrada je vsekakor še večja spodbuda in motivacija.