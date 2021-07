Slovenske ceste so konec tedna terjale tragičen davek. Komaj se je začela nedelja, je že umrla 22-letna sopotnica v osebnem avtu, v soboto sta življenje izgubila 53-letni motorist in 33-letni pešec, v petek pa voznik osebnega avta, star 25 let.

V prometni znak, drevo ...

Danes zgodaj zjutraj, zgodilo se je ob 1.15, je počilo zunaj naselja Zgornje Verjane v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Devetindvajsetletni voznik audija je peljal po regionalni cesti iz smeri Svete Trojice proti Oseku. V levem nepreglednem ovinku, ki poteka po klancu navzdol, je vozil prehitro in tako zapeljal desno na travnato površino. Tam je s sprednjim levim delom avta trčil v prometni znak z betonskim temeljem, z desnim pa oplazil drevo. Nato se je vozilo v sprednjim delom zarilo v zemljo, zaradi česar ga je dvignilo v zrak in obrnilo tako, da je po nekaj metrih s streho trčilo v deblo večjega drevesa in potem obstalo na kolesih v gozdu. Voznik je bil lažje poškodovan, na kraju nesreče pa je umrla 22-letna sopotnica, so sporočili s policije. Poleg reševalcev in policistov so pomagali tudi mariborski poklicni gasilci in prostovoljni gasilci iz Gornje Radgone.

V soboto se je prva smrtna nesreča zgodila okoli 19. ure. Operativno-komunikacijski center PU Koper so takrat obvestili o nezgodi motorista v krožišču pri industrijski coni v Divači. Triinpetdesetletnik je vozil po regionalni cesti iz smeri Divače proti Kozini. V levem nepreglednem ovinku je zapeljal desno z vozišča v kovinsko varnostno ograjo, kjer je z motorjem poletel v zrak in nato trčil v drog javne razsvetljave. Bil je takoj mrtev. Regionalna cesta Kozina–Divača in priključek na avtocesto Divača sta bila zaprta skoraj do 22. ure.