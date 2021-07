Dejansko vožnja s kabrioletom ni povezana z lepim vremenom. Zato ne čudi, da jih največ prodajo v Veliki Britaniji, kjer je vreme vožnji z odprto streho na prvi pogled neprijazno, saj veliko dežuje. Vendar tisti, ki kabriolet uporabljajo, vedo povedati, da največ užitka ponuja vožnja v rahlo oblačnem vremenu, sploh na zaviti cesti, daleč stran od avtocest. In seveda z obveznim pokrivalom na glavi in morda še šalom za zaščito vratu.

Kupci teh avtomobilov so zato specifični. Želijo uživati v življenju, se radi izražajo s privlačnim avtomobilom, ekskluzivnost odprte strehe pa jim ponuja drugačne vrste doživetja med vožnjo. Kabriolet je sicer najpogosteje drugo ali celo tretje vozilo v gospodinjstvu, za volanskim obročem pa so praviloma (zdravi) moški, stari 45 let ali več. Zdravje omenjamo z razlogom. Dostikrat se namreč omenja, da vožnja z odprto streho ni zdrava. Toda zdravniki ne potrjujejo domnev, da kabrioleti povečujejo nevarnost prehladov ali podobnih obolenj pri hitrejši vožnji, saj je preveč dejavnikov odvisnih od vsakega posameznika in zato ni nujno, da boste le v kabrioletu staknili glavobol, vnetje zgornjih dihal, sinusov in ušes. Vsekakor pa priporočajo, da naj si voznik in sopotniki na glavo nataknejo vsaj kapo.

Zanimivo, da je prav kabriolet prvinski avtomobil. Prvi pravi štirikolesnik namreč ni imel strehe. Kljub temu pa so z desetletji postajali vse manj prisotni na svetovnih cestah. Dejstvo je, da jih danes v poplavi najrazličnejših modelov ljudje kupujejo s premislekom in natančno določenim namenom, odločitev za nakup pa vedno spremljajo tudi čustva. Čeprav zapriseženi pripadniki vrste prisegajo na platneno streho, pa se platno počasi poslavlja s trga, zamenjujejo pa ga trdne zložljive strehe, kar se zdi logično, sploh gledano z vidika uporabnosti. Platnena streha namreč zahteva nekaj dodatne nege in pravil uporabe. Peljati takšen kabriolet v avtopralnico, sploh takšno, ki deluje pod visokim tlakom, velja za prepovedano, prav trda streha pa naj bi poskrbela, da so se kabrioleti iz sezonskih spremenili v primerne za vse letne čase. Električno pomična streha pa vsakodnevno življenje in vožnjo le še olajša.

A kdor se zaveda slabosti in jih vzame v zakup, bo med vožnjo užival kot le redko kdo. Toliko bolj, ker so užitki, ki jih ponuja odprtost neba, nezamenljivi. Zatorej, če ste ponosni lastnik kabrioleta, pozabite na vse kritike, saj gotovo veste, s kakšnim namenom ste ga kupili. Upamo samo, da ne zgolj zato, da bi bili na cesti prepoznavni, temveč zaradi prvinske ljubezni in vetra v laseh, ki ga lahko občutite vseh 365 dni v letu.