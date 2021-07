Potrebna je bila sprememba v glavi. Doslej smo bili namreč vajeni predvsem pritiskanja na stopalko za plin in položaja za volanskim obročem. Toda prestižni nemec ponuja veliko več – predvsem zadnjo klop ali natančneje dva posamična sedeža, na katerih je užitek sedeti. Kaj sedeti, tam je mogoče početi marsikaj, kar običajnemu človeku na štirih kolesih redko pade na pamet. Pa pri tem nimamo v mislih samo seksa. Tudi zato je bil naš dolgin nekaj posebnega in tisti, ki ga želijo imeti, pogosto stojijo v vrsti. Zasoljeni ceni navkljub. Skratka, mercedes razred S po vnovični prenovi s priponko sedme generacije.

Voziti ali biti vožen je zagotovo največja dilema tega prestižneža. V obeh primerih boste postreženi z odliko. Sedež, ki je glede na udobje dejansko fotelj iz domače dnevne sobe, je oblečen v mehko usnje, sposoben ogrevanja in hlajenja ter seveda masaže. Brez nevoščljivosti, tako značilne za Slovence, ne bo šlo. Si predstavljate, da na sedež povabite soseda in mu razložite, da so vas nazadnje tako dobro kot sedeži zmasirali na potovanju na Tajskem? Ali pa da dekleta, ki bi vas rada preizkusila – no, ne vas, pač pa masažni sedež – vseskozi trkajo na vrata? Sosedu bi se zmešalo in bi gotovo rekel, da ga mora imeti tudi on. Pa čeprav bi moral zanj zastaviti svojo hišo. 529 dolžinskih centimetrov je namreč enako najmanj 126.900 evrov. Ali še nekaj deset tisočakov več, če boste izbirčni.

Res je, obhodili ga boste veliko hitreje kot še tako majhen otok na Maldivih, a vendarle sodi med večje. Štirikolesnike, seveda. Še posebno v podaljšani različici. Za volanom takšnega velikana pa res ne želimo sedeti, kar beremo vaše misli in jim pritrjujemo: prav zato je mesto lastnika (vsaj občasno) na zadnjem desnem sedežu, kjer se lahko brezskrbno prepusti brezdelju in počivanju ali pa na poti na sestanek postori najnujnejše. Razred S je kot zlata ribica, ki zlahka izpolnjuje lastnikove želje. Brskanje po spletu, gledanje priljubljenega filma, poslušanje glasbe ali telefoniranje – vse to počne brez težav.

Dejansko je največja težava tega avtomobila, da je vožnja tako zabavna, da si ga želiš voziti. Različni asistenčni sistemi vozno udobje dvignejo do ravni, kot je še nismo poznali. A občutka, da je zasnovan preveč moderno, se nismo mogli znebiti, saj povprečni lastnik mercedesa ni ravno mladenič, ki mu je pomembno, da vse funkcije upravlja na dotik ali s pomočjo glasu. V marsičem nima konkurence. Pametni ključ je diplomo opravil z desetico, nekaj posebnega je kljuka na vratih, ki se pokaže šele, ko se avtu približate, radarski tempomat prepoznava hitrostne omejitve in ovinke, zato boste vedno peljali s hitrostjo, ki je sopomenka varnosti, navigacija je natančna in z nazornim prikazom iz zraka, vsi ključni podatki pa se prikazujejo na vetrobranskem steklu, a zelo pregledno in nemoteče. Največja slabost razreda S je zagotovo prtljažnik s 540 litri, ki je zaradi ozke odprtine zgolj pogojno uporaben. A to je težava, ki je razvojniki limuzin do danes še niso uspešno razrešili.

Ste se kdaj vprašali, zakaj so luksuzne limuzine skorajda vse obarvane črno? Kot da bi se proizvajalci ravnali po slovitem stavku »avto je lahko poljubne barve, samo da je ta črna«, ki ga je pred 112 leti izrekel legendarni ustanovitelj avtomobilskega podjetja Henry Ford. Toda črna barva med drugim izraža avtoriteto, absorbira negativno energijo in je tudi barva zaščite. Najpogosteje si jo izberejo premožni. Tudi zato ni čudno, da so najpomembnejše limuzine tega sveta, ki so na voljo izbrancem, ki vodijo ljudstvo, prav črne barve. Razredu S se seveda odlično poda. Če ste morebiti že razrešili dilemo, voziti ali biti vožen, je naslednja gotovo izbira pogonskega agregata. Šestvaljni dizel je naravna izbira, njegovih 330 konjičkov pa je ves čas pripravljenih, da jih poženete v dir. Žejni so, o tem ni dvoma, a se nam je poraba 8,9 litra vseeno zdela več kot sprejemljiva, le posoda bi lahko sprejela več kot 65 litrov, da bi bil doseg bližje tisočici in ne zgolj 730 kilometrov. Devetstopenjski samodejni menjalnik, ki moč prenaša na vsa štiri kolesa, je kot smetana na torti. Bi si želeli še česa? Zagotovo manjše vpadljivosti, saj so nam avto zavidali prav vsi prometni udeleženci, ki so svoj vrat obračali tako zelo, da so na urgenci zagotovo imeli več dela. Tudi zato smo bili po testnem druženju na neki način veseli, ko smo ga vrnili. In se tolažili, da bodo takšni, kot je razred S, v prihodnosti morebiti tudi drugi, cenejši avtomobili.