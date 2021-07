Tako je z ženo in tremi majhnimi otroki preživel nekaj dni na Bledu, nato so obiskali še Ljubljano: »Tukaj bomo samo en dan, ampak ko se vrnem v Budimpešto, bom o Sloveniji vsekakor napisal članek.«

Stemp je namreč novinar pri The Budapest Times, madžarskem časopisu, ki izhaja v angleščini. Večinoma piše o kulturi in turizmu. Pravi, da je novinarstvo pač način življenja. Kljub temu, da je na družinskih počitnicah, je še vedno pozoren, kje bo naletel na kakšno zgodbo za časopis. Ali pa se bo v zgodbi znašel sam.

Ravnokar so prišli v Ljubljano, vendar je Britanec povedal, da je nanj daleč največji vtis v Sloveniji pustila narava: »Prva stvar, ki me je presenetila, je zelenje. Kako je vse zeleno. Lani smo bili v baltiških državah, ki so podobno zelene, a brez gora.«

Z ženo, ki je po rodu Madžarka, sta se ustalila v Budimpešti, za katero pravi, da je prav tako lepa. »Ampak pozabite na jezik,« se pošali. »Nočna mora je. Boleče je, verjemite. Vanj morate biti rojeni, kot so moji otroci, potem boste preživeli.«