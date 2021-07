Sveženj ukrepov za znižanje izpustov do leta 2030 za najmanj 55 odstotkov glede na leto 1990, ki bo po navedbah namestnice stalnega predstavnika Slovenije pri EU, veleposlanice Tamare Weingerl-Požar sprožil pravi zakonodajni cunami, bo eden ključnih dosjejev slovenskega predsedovanja Svetu EU.

Evropska komisija bo sveženj, ki je pomembna stopnica do cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050, predstavila v sredo. Vključeval bo pretežno spremembe zakonodaje na številnih področjih, kot so cestni promet, energija, obdavčevanje in oblikovanje cen ogljika.

Vse to bo bistveno vplivalo na potrošnike. Sektorja cestnega prometa ter segrevanja in ohlajanja stavb skupaj predstavljata 50 odstotkov toplogrednih izpustov ter 30 odstotkov družinskega proračuna, so ponazorili predstavniki Beuc na petkovem brifingu v Bruslju.

Poleg tega izkušnja z rumenimi jopiči v Franciji jasno kaže, da potrošniki, ko gre za velike spremembe načina življenja, zahtevajo preproste in cenovno dostopne rešitve, so še izpostavili v organizaciji.

Sveženj naj bi vključeval okoli ducat predlogov, večino naj bi jih komisija predstavila v sredo, nekaj pa teden pozneje. V potrošniški organizaciji so jih kot ključne za potrošnike izpostavili šest, in sicer po dva na področju mobilnosti, stavb in oblikovanja cen ogljika.