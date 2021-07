»Po številnih letih pogovorov in ob napredku v lanskem letu smo dosegli zgodovinski dogovor o stabilnejšem in pravičnejšem mednarodnem davčnem sistemu,« so finančni ministri 19 največjih gospodarstev na svetu in predstavniki Evropske unije zapisali v sklepni izjavi.

»Podpiramo ključne dele dveh stebrov o porazdelitvi dobičkov multinacionalnih podjetij in najnižji globalni davčni stopnji,« so dodali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Prvi steber okvirja za globalno davčno reformo, ki je nastal pod okriljem Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), predvideva, da bi najnižja davčna stopnja za multinacionalke znašala 15 odstotkov. Drugi steber pa naj bi poskrbel za to, da bodo mednarodna podjetja več davkov plačevala tam, kjer ustvarjajo prihodke.

V sklepni izjavi so države, ki so sodelovale v pogajanjih o dogovoru, pozvali, naj se mu pridružijo. Doslej ga je podprlo 131 držav in ozemelj, tudi Slovenija.

Ameriška finančna ministrica Janet Yellen, ki se je tudi udeležila srečanja v Benetkah, je ob tem dejala, da je treba zdaj reformo uveljaviti. »Svet mora zdaj hitro dokončati dogovor,« je dejala.

Dogovor je pozdravil tudi francoski finančni minister Bruno Le Maire. »Ni poti nazaj,« je poudaril in dodal, da bodo digitalni velikani zdaj plačali pravičen delež davkov.

Tudi njun nemški kolega Olaf Scholz je na twitterju zapisal, da se velike korporacije zdaj ne bodo mogle več izogibati svojim davčnim obveznostim.

»Korak naprej k pravičnejšemu svetu!« pa je po potrditvi dogovora tvitnil predsednik Evropskega sveta Charles Michel. »Naslednji korak je dokončanje dogovora OECD,« je dodal.

Končnega dogovora sicer ni mogoče pričakovati pred oktobrskim vrhom voditeljev skupine G20 v Rimu.