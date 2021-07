Do zaprtja volišč ob 19. uri je prepovedano vsakršno nagovarjanje volivcev, domnevne kršitve volilnega molka pa je mogoče prijaviti.

Danes do 19. ure jih je mogoče sporočati dežurni službi inšpektorata za notranje zadeve na številko 080 21 13.

Za kršitelje volilnega molka so predvidene globe. Za organizatorja referendumske kampanje so v primeru kršitev predvidene globe od 800 do 3000 evrov, za odgovorno osebo organizatorja referendumske kampanje od 300 do 600 evrov, od 250 do 500 evrov za pravno osebo ali s. p. ter od 150 do 250 evrov za posameznika ali odgovorno osebo pravne osebe oziroma s. p.