Vreme: Sončno, sredi dneva in popoldne plohe in nevihte

Danes bo dokaj sončno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale plohe in nevihte, kakšna pa lahko nastane tudi že v dopoldanskem času. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.