V zavodu trenutno intenzivno pregledujejo stanje v oljčnikih in pridobivajo dodatne informacije. Pregledani vzorci plodov sicer kot vzrok izključujejo možnost delovanja škodljivih organizmov, so zapisali na svoji spletni strani.

Na podlagi večletnega spremljanja maksimalnih temperatur v času pred cvetenjem pa do začetka julija so prav tako izključili pomemben vpliv le-teh na odpadanje plodov. Tudi samo nizke temperature, ki smo jim bili priča v začetku aprila, najbrž niso vplivale na odpadanje, saj so bile tudi v preteklosti podobne situacije ob tem, da je bil v teh letih povprečen vrh cvetenja zgodnejši, so ocenili.

Na podlagi prvih ugotovitev na kmetijskem zavodu predvidevajo, da so najverjetnejši vzrok poškodb na plodovih neobičajna nihanja temperatur v spomladanskem času do formiranja cvetov in času po oploditvi.

Po posvetu s strokovno službo iz sosednje dežele Furlanije - Julijske krajine naj bi bil pojav sušenja in odpadanja plodov prisoten tudi na njihovem območju. Po opravljeni raziskavi v strokovnih virih in po posvetu s tujimi strokovnjaki z območja severne Italije pa slovenski strokovnjaki še ne poznajo natančnega vzroka za nastalo stanje.

Pridelovalcem ob tem svetujejo, da skrbno pregledajo oljčnike in jim poročajo o morebitnem pojavu predčasnega sušenja in odpadanja plodov.