Dogovor je prišel v času, ko tehnološki velikan intenzivno vstopa v panogo inteligentnih vozil in druge sektorje, potem ko so ameriške sankcije ogrozile njegovo tradicionalno poslovanje z opremo za telekomunikacijska omrežja in pametnimi telefoni.

Pri Huaweiju niso predstavili finančnih podrobnosti dogovora, so pa pojasnili, da sporazum vključuje licenco, povezano s Huaweijevimi patenti za tehnologije 4G, nanaša pa se na Volkswagnova vozila, opremljena z elementi brezžične povezljivostji, še navaja AFP.

Bivši ameriški predsednik Donald Trump je v času svojega mandata sankcije zoper kitajskega ponudnika pametnih telefonov in dobavitelja omrežij uvedel leta 2019, lani pa je ukrepe razširil še na področje polprevodnikov. Zaradi tega je Huawei izgubil dostop do pomembnih tehnologij z zahoda. Odkar Huawei ne more več prodajati novih pametnih telefonov z Googlovimi aplikacijami, se mu je prodaja izven Kitajske občutno zmanjšala.

Trump je svoje ukrepe utemeljeval z nevarnostjo vohunjenja in sabotaže s strani Huaweija, ta pa očitke ves čas zavrača.

Huawei je bil zaradi sankcij prisiljen ustvariti lasten operacijski sistem, HarmonyOS, ki ga je predstavil minuli mesec.