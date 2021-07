»Kolekcija je namenjena ženskam vseh generacij, ki jim svoboda veliko pomeni. Pri oblikovanju sem sledila občutku, ko smo na obali in zremo v obzorje. To je občutek, ki pomirja, je hrana za našo dušo in nas povezuje,« pravi Nina Šušnjara. Kolekcija vključuje hobo torbo, veliko brisačo za na plažo in dve leseni zapestnici iz borovega oz. bukovega lesa.

»Želela sem ustvariti večnamensko torbo, s katero gremo lahko tako na plažo kot tudi v mesto. Izdelana je iz posebnega mehkega materiala v nežnih zemeljskih tonih z všitim notranjim žepkom. Prednost torbe je v tem, da jo lahko zavezujemo in prevezujemo na različne načine in dolžine, lahko jo nosimo »crossbody«, čez ramo ali v roki. Temu pa poljubno dodamo zapestnice, » je pojasnila sogovornica in dodala: »Eno zapestnico se zaveže na torbo, drugo se nosi na roki, lahko pa tudi na vsaki strani torbe eno, obe na eni strani ali pa enostavno brez. »

Oblikovalka je komplet ustvarila v sodelovanju s prijateljico in večletno poslovno partnerko Lucijo Gubenšek, ki jo opiše kot realistični in poslovni del tandema. »Sama sem ustvarjalka, kreativka in večna optimistka in sem hvaležna, da me Lucija prizemlji, ko je to potrebno,« je zadovoljna Nina Šušnjara.