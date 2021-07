Sonce in vročina sta kolesarje pričakala v Pirenejih. Vreme, ki ni pogodu Tadeju Pogačarju (UAE Emirates), a izjemni Slovence še naprej ne kaže slabosti. Glavnina na današnji etapi ni sprožila niti enega napada na 21-letnik, ki je tako brez težav zadržal rumeno majico vodilnega.

Veliko več zanimanja je bilo za etapno zmago. Od samega začetka so se odvijali hudi boji za prehod v beg. Kot je napovedal, je bil zelo dejaven tudi Matej Mohorič (Bahrain-Victorius), ki pa na koncu z begom ni uspel. Ubežniki so se uspeli odcepiti šele po dobrih 80 kilometrih 183,7 kilometrov dolge etape. Dobrih 50 kilometrov so nato ubežniki kolesarili skupaj, a tempo ni bilj dovolj močan za Baukeja Mollemo (Trek Segafredo), ki se je odločil za solo napad in bil je uspešen.

Nizozemec je v solo vožnji brez težav preživel tudi peti kategoriziran vzpon dneva in zaključni 20-kilometrski spust. Imel je več kot minuto prednosti pred zasledovalci, zato se je svoje zmage lahko začel veseliti precej pred ciljno črto.

Odlično je ležerno kolesarjenje glavnine, ki je v cilj prišla z zaostankom več kot 6 minut, izkoristil Guillaume Martin (Cofidis), ki je na cilj prišel z zaostankom 1:28, s tem pa se je v skupnem seštevku prebil celo do drugega mesta.