Župan Dipiazza je ob tem zagotovil, da je samo še nekaj formalnih preprek, za katere si bodo iskreno prizadevali, da bodo najhitreje odpravljene, so sporočili iz urada predsednika republike.

Predsednik republike je ob vročitvi izpostavil, da je odlikovanje izraz iskrenega in dobrega sodelovanja. »To razumem kot vaš znak, da moramo nadaljevati na poti sožitja, sodelovanja in prijateljstva, kar zavaruje mir, varnost in blaginjo nas in naših otrok,« je še dejal slovenski predsednik. Priznanje mesta Trst je prejel za svoja večletna prizadevanja pri krepitvi odnosov med obema narodoma in kot izraz slovensko-italijanskega prijateljstva ter ob 30-letnici samostojnosti Slovenije.

Pahor je ob tem danes še spomnil, da bo čez nekaj dni minilo leto dni od spominskega poklona, ko sta si z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello na Bazovici stisnila roke.

»Ta stisk roke sem imel za znak zaupanja in prijateljstva,« je danes dejal slovenski predsednik in dodal, da je bil v tej gesti iskren občutek moči, da zmagujejo sožitje, prijateljstvo in evropska prihodnost - vse tiste vrednote, za katere sta si in si bosta s predsednikom in prijateljem Mattarello vedno prizadevala.

»Vse to se je odvijalo, ko je bil podpisan memorandum vrnitvi Narodnega doma v Trstu. Prosim tako župana kot deželno vlado, da storijo vse, da Narodni dom čim prej stvarno pripade Slovencem, kot smo se tedaj dogovorili,« je pozval Pahor.

Predsednik republike bo danes obiskal tudi Križ pri Trstu, kjer bo posebna slovesnost ob 30-letnici samostojnosti Slovenije. Na sklepni slovesnosti v Kulturnem domu Alberta Sirka bo imel slavnostni nagovor. Slovesnosti se bodo udeležili vidni predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji, predstavniki lokalnih oblasti in vaščani Križa. Goste bo nagovorila tudi senatorka, tržaška Slovenka Tatjana Rojc.