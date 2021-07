V nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. Drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in spet vroče. V torek zvečer bodo na severozahodu vročinske nevihte. V noči na sredo bodo padavine z nevihtami zajele vso Slovenijo.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka. Od vzhoda priteka v spodnjih plasteh nekoliko hladnejši in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, ob severnem Jadranu bo pihala šibka, v Kvarnerju zmerna burja. V nedeljo bo ob severnem Jadranu pretežno jasno, drugod spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne nevihte.

Biovreme: Danes in v nedeljo bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in spodbuden.