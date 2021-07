Kot je v dopisu predsedniku DZ Igorju Zorčiču, ki ga je objavila tudi TV Slovenija, zapisal Horvat, so ga protestniki pričakali po prihodu iz DZ na prehodu čez cesto pri Maxi marketu. Vpili so na njega in ga spraševali, kako je glasoval. Odgovoril jim je, da tako kot vedno, po vesti, nasilneži pa so mu zaprli pot, ga obkolili in mu grozili, češ da bo že plačal. Vanj so tudi pljuvali. "Ko sem dobil pljunek v obraz, sem se ustavil, agresivneži pa so mi končno sprostili pot," je zapisal.

Zaradi dogodka je Zorčič danes popoldne sklical posvet z vodji poslanskih skupin, na katerem se so po besedah Zorčiča poenotili, da je treba režim varovanja "v tem delu nekoliko spremeniti in izboljšati".

Da je bila deležna podobnega ravnanja, je na Twitterju zapisala tudi poslanka Tadeja Šuštar (NSi), zmerjanje in pljunke pa je za TV Slovenija potrdil tudi Zmago Jelinčič.

Iz Policijske uprave Ljubljana so za TV Slovenija sporočili, da so zaznali okoli 40 protestnikov, ki so ob odhodu ljudi iz DZ kršili javni red in mir. Proti trem je bil uveden prekrškovni postopek.