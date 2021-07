Johnson je pod vse večjim pritiskom, naj ponedeljek, ko naj bi potrdil eno od najpomembnejših odločitev v bitki s pandemijo covida, razglasi za praznični dela prost dan v primeru angleške zmage v jutrišnjem finalu evropskega nogometnega prvenstva. Peticijo s to zahtevo je podpisalo že 320.000 Otočanov. Premier se brani tega pritiska, češ, razglasitev dela prostega dneva v naprej bi bila izzivanje usode. Zaveda se, da bo zmaga ali poraz dal pečat ponedeljkovemu razpoloženju z nogometom obsedenih Otočanov. In odzivu na njegovo dokončno odločitev o tako imenovanem dnevu osvoboditve, ki ga je enkrat že preložil: s 23. junija na 19. julij. V primeru zmage bi se veliko lažje premislil…

Začasno pozabljena pandemija

Zaradi nogometne histerije so številni Angleži očitno vsaj začasno pozabili na pandemijo, čeprav jim ta spet kaže svoje skrite velike zobe. To posebno velja za moške, saj ocenjujejo, da je zaradi evropskega prvenstva med moškimi 30 odstotkov več novih okužb kot med ženskami. Polfinalno zmago proti Danski, ki so jo praznovali, kot bi že osvojili naslov evropskih prvakov, so vsepovsod praznovali brez mask, ki so še obvezne v notranjih prostorih, in brez socialnega distanciranja, ki je še obvezno povsod.

Johnson je tudi pod pritiskom znanstvenikov in zdravnikov, ki jih vse bolj skrbi vse hitrejše širjenje okužb in povečevanje, res veliko počasnejše, števila hospitalizacij in posebej smrti. Po najnovejših tedenskih podatkih je s koronavirusom okužen že vsak 160. Otočan. Prejšnji teden je bil okužen vsak 250. Otočan. Že za 99 odstotkov novih okužb je kriva do zdaj najbolj nalezljiva različica delta. Ker se je pojavila v Indiji, so ji najprej rekli indijska različica. Na Otoku ji nekateri premierjevi kritiki rečejo »Johnsonova različica«. Britanija je zaradi te različice po številu okužb (že več kot pet milijonov) peta država na svetu. Za njen množični »uvoz« iz Indije najbolj krivijo osebno Johnsona, ker se je obotavljal z uvrstitvijo Indije na rdeči seznam, da bi jo prej obiskal in z njo sklenil pobrexitski trgovinski sporazum.