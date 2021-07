Pester program v parku Arboretum

V Arboretumu Volčji Potok so pripravili novost, ki bo marsikaterega obiskovalca zelo razveselila. Vsako julijsko soboto in nedeljo se namreč park odpira eno uro pred običajnim odpiralnim časom, torej že ob 7. uri zjutraj. Ponudili so tudi družinsko vstopnico za 21 evrov oziroma 25 evrov za dva obiska.