Anglija prvič ali Italija drugič na vrhu Evrope – to je glavno vprašanje pred finalom, na katerem bo sodil 48-letni Nizozemec Björn Kuipers, lastnik številnih supermarketov in frizerskega salona v rojstnem mestu Oldenzaal. Na šestih tekmah na letošnjem Euru je Anglija petkrat zmagala in enkrat remizirala (Škotska), Italija pa je dobila vseh šest dvobojev. Glede na dosedanje nagrade (9,25 milijona evrov za uvrstitev na EP, zmaga v skupinskem delu 1,5 in remi 0,75 milijona, osmina finala dva, četrtfinale 3,25 in polfinale pet milijonov evrov) so Italijani doslej zaslužili 24 že milijonov evrov, Angleži pa 23,25 milijona.

Zelo bogat je tudi denarni kolač v finalu, ki si ga bo lahko kljub koronakrizi po najnovejši odločitvi britanske vlade na Wembleyju ogledalo kar 66.000 gledalcev. Zmagovalec bo bogatejši za deset milijonov evrov, poraženec za sedem. A ne bodo zaslužili le nogometaši, ampak tudi spletni preprodajalci vstopnic. Najcenejše vstopnice za finale, ki jih je evropska zveza Uefa prodajala po 95 evrov, so zdaj na črnem trgu vredne 3000, za Uefine najdražje (950 evrov) pa preprodajalci zahtevajo neverjetnih 25.000 evrov.

Southgate: Prišli pred vrata raja Anglijo, ki je nazadnje igrala v finalu velikega tekmovanja pred 55 leti (na domačem SP je leta 1966 premagala Zahodno Nemčijo), je zajela nogometna evforija. Otočani so prepričani, da bodo za Španijo 1964, Italijo 1968 in Francijo 1984 postali četrta država, ki bo osvojila lovoriko kot gostiteljica tekmovanja. A selektor Gareth Southgate – z ženo imata luksuzno vilo na plaži na Barbadosu – po eni strani umirja strasti, po drugi jih še povečuje: »Prišli smo pred vrata raja, zdaj moramo storiti še zadnji korak. Finale se ne igra, finale se zmaguje. Takšno miselnost želim prenesti na igralce, predvsem mlade, ki nogomet še vedno dojemajo kot igro in zabavo. S polfinalno zmago proti Danski smo prebili psihološko oviro in verjamem, da bo zdaj malce lažje. Je pa res, da imajo Italijani, ki so v izjemni formi, dan več za pripravo na finale, kar v tem ritmu tekem ni nezanemarljivo.« Italija je sicer štirikratna svetovna prvakinja, toda prva v Evropi je bila le enkrat, ko je leta 1968 gostila tekmovanje. Takrat so nastopile samo štiri reprezentance, gostitelji so v polfinalu izločili Sovjetsko zvezo (tekma se je končala z 0:0, zmagovalca je odločil met kovanca v garderobi), na ponovljenem finalu proti Jugoslaviji (prvi dva dni prej se je po podaljških končal z 1:1) pa so premagali Jugoslavijo z 2:1. Italijo, ki se sploh ni uvrstila na SP 2018 v Rusiji, je po polomu kot selektor prevzel zdaj 56-letni Roberto Mancini.

Mancini: Nič še nismo osvojili »Dolgo smo čakali na finale, zato se zahvaljujem igralcem za vse, kar so naredili doslej. Zdaj nas čaka zadnja, a najpomembnejša tekma. Na tem Euru nismo še ničesar osvojili, zato moramo v finalu zmagati, če želimo naš nastop na Euru oceniti kot uspešen. Anglija bo imela za sabo skoraj poln stadion, a to nas ne skrbi. To je lahko zanjo tudi breme, zato moramo še bolj pritisniti na tekmece. Finale je vedno drugačen od drugih tekem. Igrali bomo zbrano, a tudi z veseljem, saj lahko v finalu zmagaš le, če se ob igri tudi zabavaš, ne pa da si napet in pod stresom,« pravi selektor Roberto Mancini. Zdaj 75-letni legendarni italijanski trener Fabio Capello nikoli ni bil selektor reprezentance svoje domovine, je pa med letoma 2007 in 2012 – za letno plačo skoraj osem milijonov evrov – vodil Anglijo. Capello je kot igralec dosegel tudi gol, s katerim je Italija leta 1973 na Wembleyju prvič premagala Anglijo (1:0). Pred jutrišnjim finalom, v katerem se bosta pomerili Anglija (tržna vrednost njenih igralcev je kar 1,26 milijarde evrov) in Italija (751 milijonov), Fabio Capello napoveduje: »Dvoboj bodo odločile malenkosti. Angleži so močni in agresivni, Italijani pa so enotni, nesebični in igrajo kot kolektiv. Kdo bo evropski prvak? Italija lahko stori to.«