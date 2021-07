Zdravko ne bi več vode namesto vina

V času, ko z vseh strokovnih in tudi »strokovnih« koncev prihajajo opozorila, da se nam vse bolj bližajo nevarne posledice delta različice koronavirusa in da se nam zato jeseni, če ne bo zadostne precepljenosti prebivalstva, obeta ponovno zapiranje gospodarskih dejavnosti (in tudi šolskega sistema), se je oglasil največji zagovornik podjetniških interesov, resorni minister Zdravko Počivalšek, s še eno izmed svojih nadvse bistroumnih retoričnih ugotovitev: »Mi bomo preživeli vse, vzdržna javnofinančna situacija pa si ne more privoščiti še enega zaprtja gospodarstva.«