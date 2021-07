Z Googlovim zapiranjem pipice neomejenega brezplačnega prostora za shranjevanje (skrčenih) fotografij v Googlovem oblaku so se mnogi uporabniki odločili za plačljivo nadgradnjo prostora za shranjevanje. Google uporabnike v to mami tudi z obljubo, da je zakupljen prostor mogoče deliti z drugimi družinskimi člani. To drži, a številni uporabniki tudi po zakupu ugotovijo, da se družinskim članom prostor za shranjevanje ni povečal. Deljenje prostora v Googlovem oblaku je namreč treba ročno vključiti, postopek pa ni povsem enostaven.

Google one je plačljiva različica Googlovega oblaka. Najcenejša različica ponuja 100 GB prostora v oblaku za ceno 1,99 evra na mesec oziroma 19,99 evra na leto. Najcenejši paket obsega 2 TB prostora, a stane že 9,99 evra na mesec in 99,99 evra na leto. Za vzpostavitev deljenja zakupljenega prostora z družinskimi člani morate sprva obiskati spletno stran https://families.google.com/families in klikniti na gumb »ustvarite družinsko skupino«.