Tarantino je pred dobrim tednom v podkastu The Joe Rogan Experience namreč branil prikaz Brucea Leeja v svojem zadnjem filmu Nekoč je bilo v Hollywoodu, v katerem legendarno zvezdo borilnih veščin porazi in poniža Cliff Booth, izmišljeni lik, ki ga igra Brad Pitt. Prizor je Shannon Lee zmotil že ob premieri filma, a se Tarantino ne da. »Razumem, da ima njegova hči s tem problem. Saj je njen oče. Vsi drugi pa si mislijo, j... se.«

Shannon Lee, ki je tudi sama igralka in mojstrica borilnih večin, meni, da je Tarantinov pogled na njenega očeta del večjega problema, problema, ki ga ustvarjajo beli moški v Hollywoodu. »V času, ko so Američani azijskega rodu fizično napadani, ko jim govorijo, naj gredo domov, ker jih ne vidijo kot Američane, in ko jih demonizirajo zaradi nečesa, kar nima nič z njimi, sem prisiljena povedati, da Tarantinovi nenehni napadi in napačno predstavljanje pionirja in inovativnega člana naše azijske ameriške skupnosti zdaj niso dobrodošli.«