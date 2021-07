Kendall Jenner trdi, da “prekletstvo Kardashianovih” ne obstaja

Kendall Jenner se ne strinja s tem, da so dekleta iz klana Kardashian-Jenner izključne krivke za vse propadle zvezdniške zveze, ki se jih je nabralo zares veliko, in je prepričana, da »prekletstvo Kardashianovih« ne obstaja. »Čas je, da tudi moški, ki so bili v zvezah z mojimi sestrami, prevzamejo odgovornost, priznajo, da imajo probleme, in za vse ne obtožujejo le nas,« je Kendall Jenner povedala v pogovorni oddaji na televizijski postaji E!. Zdaj je postala že kar tradicija, da gre kariera kogar koli, ki se zaplete s katero od sester Kardashian (Kim, Khloe, Kourtney) ali Jenner (Kendall, Kylie), po koncu razmerja strmo navzdol. »Česar še posebej ne maram pri tej teoriji, je, da se krivda vselej vali le na nas. Vse skupaj je do neke mere že žaljivo do nas. Vse smo namreč precej čutne, ljubeče in velikodušne ženske, ki smo vse naše partnerje imele brezmejno rade, jim dale vse, vselej pa jih je sprejela tudi celotna družina,« se je ujezila Kendall Jenner. »KarJenners« so bile sicer v zadnjih letih v zvezah z zares zvezdniško zasedbo športnikov, med katerimi so bili Reggie Bush, Kris Humphries, Lamar Odom, Tristan Thompson, James Harden in Ben Simmons, pa tudi zdajšnji partner omenjene Kendallove je zvezdnik lige NBA in kluba Phoenix Suns Devin Booker. Kendall Jenner je sicer podprla tudi njena mama Kris, ki je dejala, da teorija ne zdrži že zaradi tega, ker sta dva izmed omenjenih, Lamar Odom in Tristan Thompson, osvojila naslov v ligi NBA, Reggie Bush pa v NFL.