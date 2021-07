»Mislim, da je čas, da se dotaknemo te boleče teme in enostavno povemo svojo stran te vojne, da se nas ne bo prikazovalo samo kot zločince, temveč da se vidi, da so resno trpeli tudi naši ljudje. To so teme, ki bi se jih definitivno morali dotakniti in mislim, da bi morali posneti čim več filmov o naših bolečih temah. Na desetine filmov o Jasenovcu, Nevihti, Kosovu, tako kot so Američani storili z Vietnamom. Toliko zgodb je, ki se lahko povedo, a so težke in tragične,« je za Blitz povedal Radunović, ki kot oče treh otrok meni, da bi mlajše generacije morale vedeti, kaj se je Srbom dogajalo skozi zgodovino. Jovo Maksić, begunec iz Knina, ki bo v filmu igral glavno vlogo, pa je dodal: »Tu govorimo o nekih običajnih ljudeh, ki so tihi heroji in s katerimi se zgodovina nekako noče ukvarjati. Običajen človek je spregledan, vendar pa so zgodovino ustvarili običajni ljudje in to je zgodba o običajnih ljudeh. To so ljudje, ki so trpeli po sili razmer zaradi političnih in drugih razlogov, takšne zgodbe pa boste našli tudi na drugi in tretji strani.«