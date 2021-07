Bandićev voznik z vilo v Istri, hišo v Zagrebu in stanovanjem v Samoborju

Po aretaciji Zdravka Krajine, šoferja zdaj že pokojnega zagrebškega župana Milana Bandića, o njem na dan prihajajo vse bolj zanimive podrobnosti, predvsem o njegovem premoženju. To je za voznika, milo rečeno, neverjetno veliko, v kakšnem luksuzu je živel, pa priča že samo vila v Istri, natančneje v Novigradu, ki naj bi si jo zgradil pred kratkim. Vila stoji v isti ulici kot vila Denisa Mohenskega, ki je bil skupaj s Krajino vpleten v afero Advent. Krajina in Mohenski sta bila aretirana, ker naj bi si z Bandićem razdelila več kot pet milijonov dobička od najemnin za adventne hišice, te kune pa so očitno šle tudi za različne zasebne nepremičnine. Omenjena vila ima 256 kvadratnih metrov, ob njej pa stoji bazen, po opisu na bookingu ima štiri luksuzne in klimatizirane spalnice z lastno kopalnico, od katerih je v eni tudi »prekrasna kad za sproščanje«.