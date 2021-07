Psa sprehajal sredi krožišča Nenavadno vedenje šoferja kombija je prejšnji petek popoldne privabilo začudene poglede mimoidočih, ki so na pomoč poklicali celjske policiste. 53-letnik je najprej s kombijem vijugal po cesti, vmes zapeljal na nasprotni pas in vozil po bankinah. A to še ni bilo dovolj. Ker sta njegova kužka očitno zaslišala klic narave, je moški parkiral kar sredi krožišča in psa sprehajal po cesti. Alkotest je pokazal, da je bil trezen, test na droge pa je odločno odklonil. Policista sta mu zaradi vseh prekrškov začasno vzela vozniško dovoljenje in mu prepovedala vožnjo, a se moški na to ni oziral. Sedel je v kombi in odpeljal, policista sta se zagnala za njim, a je sireno in svetlobne signale ignoriral. Na begu pred njima je prevozil pet rdečih luči, vozil po nasprotnem pasu in storil še več prekrškov. Ko sta ga končno ustavila, je moški policista žalil in se do njiju nedostojno obnašal. Zaradi slabega stanja so ga odpeljali v bolnišnico, kužka pa so nastanili v zavetišču.

Izgubljeni kuža postal carinik Nesrečnega psa so pod svoje okrilje vzeli tudi policisti na mejnem prehodu Planina v Podbočju. Močno shujšan in izmučen se je k njim zatekel pred več kot dvema mesecema in od tistega dne je del njihove ekipe. Štirinožni pomočnik. Od takrat ga hranijo, mu dajejo svežo vodo, nikakor pa ne pozabijo niti na vse možne priboljške. Simpatičen kuža je ob njihovi oskrbi postal pravi lepotec, za vso skrb jim je neizmerno hvaležen, čez dan jim dela družbo, ob zaprtju prehoda ponoči pa se prelevi v pravega čuvaja. »Očitno tudi živali vedo, da lahko v stiski vedno računajo na pomoč deklet in fantov v modrem,« so zapisali na facebook profilu PU Novo mesto. Policisti so se na novega sodelavca močno navezali, a se zavedajo, da ga nekje nekdo zagotovo močno pogreša. S hrvaškimi kolegi so že prečesali vasi na obeh straneh meje, a skrbnika še niso našli. Tako za zdaj ostaja tam, kjer mu je lepo in mu nič ne manjka.

S sekiro nad avto S sekiro na rami se je mladi Hrvat sredi popoldneva v Zagrebu mirno sprehodil do avta in začel besno udrihati po njem. Razbil je vsa stekla in še marsikaj drugega, audija je skoraj povsem uničil. Sedel je na bližnjo trato, poklical policijo in počakal. Hrvaški mediji poročajo, da je mladenič na vozilo stresel bes zaradi njegovega lastnika, ki naj mu ne bi več mesecev izplačal plače, a ta zgodba uradno ni potrjena. Moški se policiji ni upiral, z njimi je mirno odšel na postajo. Kmalu zatem je do uničenega jeklenega konjička prišel tudi njegov lastnik, ki je po navedbah prič vanj samo nejeverno strmel.