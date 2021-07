Festival Art Stays vzdržuje svojo tradicijo: predstavljati produkcijo tako že uveljavljenih kot še obetajočih avtorjev sodobne umetnosti – vse od leta 2003. V najstarejše slovensko mesto in njegovo okolico vabi tokrat pod geslom Structura; ta razkriva željo, da pogledamo na stvari z druge perspektive, najprej iz globine, iz same strukture slovnice, ki jo zgradimo, in nato z njeno pomočjo »beremo« svojo okolico.

»Structura je nastala z željo, da ne bi toliko razmišljali o naravi posameznika, temveč o vzajemnem delovanju različnih elementov, ki so postavljeni skupaj – pa naj gre za ljudi ali umetniška dejanja – in zmorejo preživeti različne razmere in metamorfoze sveta v sožitju, s preobrazbo ali v globoki odvisnosti od drugih stvari, ljudi in našega planeta,« poudarja direktor festivala Jernej Forbici, ki je z Mariko Vicari poskrbel tudi za festivalski koncept.

Kljubovanje tradiciji Otvoritveni konec tedna, ki se je sicer začel že v četrtek, je izjemno pester. Osrednja razstava Structure 01 v Galeriji mesta Ptuj predstavlja strukturo skozi mednarodni in multidisciplinarni dialog med monokromatskimi deli Duše Jesih in Julie Mangold. Če Gal Weinstein s svojimi deli kljubuje izraelski mitologiji, mladi Azerbajdžanec Faig Ahmed pripoveduje o stari azerbajdžanski tradiciji, Mohammad Al Hemd iz Kuvajta pa zahodnjaške elemente spreminja v vizijo lokalnih idealov in simbolične predstavitve bližnjevzhodne kulture. Svoj odtis pušča med drugim tudi nemški kipar Herbert Hamak, pa Irwinovec Roman Uranjek z Radenkom Milanom. Z različnimi snovnimi kompozicijami je Dominikanski samostan zapolnila kiparska razstava Structure 02, kjer bo prvič v Sloveniji mogoče videti dela uveljavljene gruzijske ustvarjalke Tamare Kvesitadze, pa tudi predstavitev ptujskega umetnika Tomaža Plavca in Milojke Drobne, ki ima najraje stik z glino. Impozantne sobane Ptujskega gradu gostijo Structure 03, z njo pa tudi majhne bronaste kipce Japonca Kjodžija Nagatanija in napihljive skulpture ruske kiparke in performerke Saše Frolove; danes bo mogoče prisluhniti tudi pogovoru z njo. Festivalski vodniki bodo vizualne umetnosti željne sicer popeljali tudi v Miheličevo galerijo, kjer je Structure 04 posvečena začetkom italijanske konstruirane umetnosti in »cinevizualizmu« v ameriškem, evropskem in azijskem prostoru, ob mnogih drugih razstavnih postavitvah pa bo struktur polno tudi staro mestno jedro.

Razgled z desnega brega Razstavo, posvečeno strukturam, eksperimentom in medijem mlajših producentov, bo v prihodnjih dneh gostila Knjižnica Ivana Potrča Ptuj; lovila bo presečišča med mlado slovensko, singapursko in izraelsko ustvarjalnostjo. Galerija FO.VI v Kidričevem pa bo na ogled ponudila dela slovenskih avtoric, ki se pri ustvarjanju in predstavitvi del poigravajo z geometrijskimi abstrakcijami, s koncepti prostora, perspektivami in konstrukcijami. Pogovor s Suzano Brborović, Ano Skobe, Dorotejo Dolinšek, Janjo Kosi, Katjo Pal in Marušo Meglič bo jutri ob 17. uri. Vročo atmosfero bodo ta konec tedna navili tudi koncerti in glasbeni eksperimenti. Že nocoj bo na Peš mostu koncert mlade ptujske zasedbe Anomalo, ob 22. uri pa bo tam sledila spektakularna video in pirotehnična intervencija Infra-structura, ki je nastala v sodelovanju z italijanskim tandemom Moviemento Creative Label. »Obudila bo nemalokrat poteptana opozorila tistih, ki mesto resnično čutijo kot zaklad tisočletij,« še sporočajo organizatorji ob namigu, da bo razgled na dogodek najboljši z desnega brega Drave.