Dirkač, ki bo poletni premor dodobra izkoristil za izboljšanje telesne pripravljenosti, je prav zagotovo 28-letni Marc Marquez. Na dirke najelitnejšega razreda motoGP se je Španec vrnil na tretji dirki letošnje sezone, potem ko je lani v španskem Jerezu po zelo grdem padcu utrpel hudo poškodbo roke. V dosedanji karieri tako težke poškodbe še ni nikoli doživel, čeprav v motociklistični karavani slovi kot dirkač s precej agresivnim, toda sočasno tudi zelo pogumnim slogom vožnje.

»Vedno je rad hodil povsem po robu. Nikoli mu ni bilo dovolj. Takšen pač je in kot njegova mama ga bom pri tem vedno podpirala. Seveda mi ni preprosto gledati, kako drvi s 300 kilometri na uro,« je o sinovem dirkanju povedala njegova mama Roser Alenta. Še zgovornejši podatek o njegovi vožnji je, da je zgolj v sezoni 2017 doživel kar 27 padcev. Ker Marquez – kot tudi ostali dirkači – dobro skrbi za svojo telesno pripravljenost (ukvarja se še z mnogimi športi, kot sta na primer motokros in tek), ga padci niso privedli do hujših poškodb. Trdo delo, ki ga Marc simbolizira z mravljo in je sočasno njegov zaščitni znak, se že od začetka kariere odraža z odličnimi rezultati.

Špancu iz Cervere je do letošnje sezone uspelo osvojiti kar osem naslovov svetovnega prvaka v treh različnih razredih: poleg šestih v motoGP še po enega v moto2 in do 125 kubičnih centimetrov. Naslove je osvajal v mnogih tekmovanjih nižjega ranga, prvi naslov v kraljevskem razredu pa si je privozil že v svoji krstni sezoni leta 2013, ko je s šestimi zmagami kot najmlajši svetovni prvak v zgodovini motoGP zasedel motociklistični prestol. Marc prihaja iz zelo povezane družine in zelo veliko mu pomeni, da ga v karavani dirkaških velemojstrov spremljata oče Julia Marquez in brat Alex.

Alex v bratovi senci Oče je v dirkaškem boksu prisoten v podporo obema sinovoma, Marcov dve leti mlajši brat Alex namreč v najelitnejšem dirkaškem razredu zastopa barve moštva LCR Honda. Ker sta brata Marquez zaradi Marcovih uspehov v dirkaškem svetu precej na udaru, ju neprestano primerjajo. »Mnogokrat slišim, da sem v senci svojega brata. Tega ne jemljem kot nekaj slabega, ampak kvečjemu kot veliko motivacijo, da bi se razvil v čim boljšega dirkača,« je o vzporednicah povedal Marcov brat Alex Marquez, ki je v lanski sezoni tvoril prvi bratski dvojec v istem moštvu v zgodovini motociklizma. Za celotno družino Marquez je bilo precej posebno tudi leto 2014. Kot prva brata v zgodovini sta v svojih tekmovalnih razredih osvojila krono, Marc pa se je podpisal še pod en rekord, saj je v tisti sezoni dosegel kar 13 zmag, kar v eni sezoni še ni uspelo nobenemu drugemu dirkaču. Čeprav sta na stezi nasprotnika, sta brata Marquez v zasebnem življenju zelo povezana. Skupaj rada preživljata prosti čas in ga izkoristita za kolesarjenje ali pohodništvo. Čeprav delita enako strast do motociklov, sta v mladih letih vseeno pesti stiskala za različna idola. Medtem ko je Alex navijal za Danija Pedroso, je Marc pesti stiskal za Valentina Rossija.