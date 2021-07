Kako je Janez na koncu ostal sam

Hvala, košarkarji. Hvala, Luka. Hvala, publika. Vsem hvala predvsem zato, da ste Slovenijo spet postavili na zemljevid. Da se je vsaj nekaj časa govorilo in pisalo o Sloveniji. Tisti svetli. Tisti pozitivni. Namreč, že lep čas smo na drugi strani. Temni, zatohli, neprijetni in nevljudni. Slovenije kot da ni več. Ostali so le ta vlada, ta koalicija, ta SDS in ta Janez Janša.